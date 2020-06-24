Украина

Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко могут попасть в список лучших по версии Futebol Feminino Alternativo.

Создатель портала Futebol Feminino Alternativo, который специализируется на женском футболе, Виктор Хьюго Ласерда запустил голосование, чтобы определить 50 лучших действующих футболисток мира.

Среди 250 претенденток на попадание в ТОП-50 лучших оказались две украинские спортсменки, а именно Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко, выступающие на позиции полузащитника.

Овдийчук на данный момент защищает цвета женской команды мадридского Атлетико, тогда как Апанащенко является игроком харьковского Жилстрой-1.

Поучаствовать в голосовании вы можете пройдя по данной ссылке. Найти украинок в списке можно следующим образом: Daryna Apanashchenko (UKR), Olha Ovdiychuk (UKR).