Украина

Хорват будет влиять на многие процессы внутри клуба.

Дарио Срна был назначен на новую должность в Шахтере – директора по футболу.

"Этот сезон был своего рода пробным для Дарио – не футболиста. Мы все переживали за него, следили, как у него получится. У него все получилось очень хорошо!", — заявил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

"Мы все понимаем, что он – легенда клуба. Все футболисты в команде относятся к Дарио с большим уважением, для молодых игроков он вообще кумир. Его персона сегодня достаточно важна в команде. Принятое решение назначить Дарио директором по футболу обосновано его работой, влиянием и помощью Шахтеру".

"Его главная задача – быть внутри жизнедеятельности команды. Понимать все процессы – тренировочные и операционные. Быть связующим звеном между менеджментом клуба, тренерским штабом, командой, президентом. Это тоже очень важно, потому что коммуникация в нашей жизни влияет на очень многие аспекты. Каким образом ты коммуницируешь, таким образом в дальнейшем будут приниматься решения. Это одна сторона".

"Другая – вовлеченность в трансферную политику клуба, ее обсуждение. Также Академия. Мы должны понимать: тренировочный процесс и обучение наших ребят проходит согласно стилистике и философии клуба, а она, в свою очередь, продиктована философией первой команды и ее футболом. Один из главных аспектов – адаптация молодых игроков в первой команде, как пришедших из Академии, так и тех, кого мы приобретаем", — цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

Срна, комментируя свое назначение, отметил, что "самое главное, что я буду на поле, потому что я не человек офиса".