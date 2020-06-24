Украина

Юрий Максимов выпустил молодого вратаря на серию пенальти в игре с Мариуполем.

Голкипер Павел Исенко дебютировал за Ворсклу в 16 лет в полуфинале Кубка Украины против Мариуполя, заменив разочарованного Дмитрия Резника перед серией пенальти после 1:1 в основное время.

Юный вратарь сполна отплатил Юрию Максимову за доверие, выйдя на серию пенальти. Он справился с ударами Андрея Кулакова, Данила Игнатенко и Виктора Корниенко.

Игроки Ворсклы пробивали пенальти чуть лучше, не забили только Шехич (выше ворот) и Баенко (Гальчук отразил) – а это значит, что полтавчане победили в серии пенальти со счетом 3:2!

Теперь в финальном поединке Ворскла сразится с Динамо за Кубок Украины сезона-2019/20!