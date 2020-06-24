Основное время поединка завершилось ничейным счетом 1:1, а в футбольной лотерее удачливее оказались подопечные Юрия Максимова (1:1, по пен. — 2:3).
Мариуполь — Ворскла, фото ФК Мариуполь
24 июня 2020, 22:14
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Мариуполь — Ворскла 1:1 (по пен. — 2:3)
Голы: Горбунов, 37 — Кане, 80 (пен.)
Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский (Быков, 73), Корниенко — Чурко (Кулаков, 68), Игнатенко, Мишнев (Тищенко, 75), Горбунов (Дава, 56) — Топалов (Кащук, 69), Фомин (Дудик, 111).
Ворскла: Резник (Исенко, 119) — Пердута, Чеснаков, Ндиайе (Баенко, 81), Сапай — Скляр, Пуцлин — Ребенок (Шехич, 76), Кулач (Кравчук, 60), Кане — Степанюк.
Предупреждения: Топалов, Тищенко, Быков — Скляр, Альюн, Пуцлин, Чеснаков.