Украина

Украинский вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины, отразив три пенальти в послематчевой серии против Мариуполя.

Дебютный матч за первую команду навсегда остается в памяти каждого футболиста, особенно если он оказался крайне успешным. 24 июня 2020 года — день, который определенно точно запомнится голкиперу Павлу Исенко, дебютировавшему на взрослом уровне за Ворсклу в полуфинале Кубка Украины против Мариуполя, да еще и в возрасте 16 лет!

Возвращаясь к самому поединку, командам оказалось недостаточно основного и дополнительного времени, чтобы выявить сильнейшего, поэтому обладателя второй путевки в финал должна была определить послематчевая серия пенальти. Дмитрий Резник — чемпион мира 2020 года в составе юниорской сборной Украины — отстоял в воротах Ворсклы весь поединок, однако выйти на "лотерею" было суждено его более молодому коллеге — Павлу Исенко.

Очень смелое решение Юрия Максимова доверить место в рамке 16-летнему вратарю в столь ответственный момент заслуживает большого уважения. Исенко до этого не приходилось играть на взрослом уровне, а тут от его действий сходу зависела судьба команды в турнире. Многие из нас в подобной ситуации не справились бы с волнением, но этот парень — другая история. Он парировал удары Андрея Кулакова, Даниила Игнатенко и Виктора Корниенко, благодаря чему Ворскла вышла во второй финал Кубка Украины в своей истории!

Слезы игроков Мариуполя из-за утраченной возможности и невероятная радость футболистов Ворсклы. Исенко действительно стал героем этого матча, а его перформанс не остался незамеченным со стороны всего украинского футбольного сообщества. До этого момента парень был известен только по выступлениям за сборную Украины U-17, в составе которой он провел три матча в отборе на чемпионат Европы и не пропустил ни одного гола (Португалия — 0:0, Грузия — 2:0, Албания — 2:0).

Вдобавок, еще в мае 2019 года Исенко впервые попал в заявку на поединок украинской Премьер-лиги с Черноморцем, но пока оставался за пределами взрослого футбола и продолжал набираться опыта в чемпионате Украины U-19 (к слову, в этом сезоне на его счету пять матчей и один пропущенный гол).

Уже после поединка с Мариуполем Павел дал небольшое интервью для телеканала Футбол 1, во время которого скромно поделился эмоциями от своего выступления. Казалось, что в этот момент он волновался куда больше, чем во время самой серии пенальти.

"Чувствую ли я себя героем матча? Нет! Вся команда старалась. Мы всей командой шли к этому финалу, так что все герои! Когда выходил на замену, то был маленький мандраж, но только вышел на поле — он сразу пропал. Хорошо, что так получилось".

"Ребята подкидывали (в раздевалке — прим. ред.). Очень рад, что так получилось — выиграли. Теперь будем бороться в финале за Кубок. Будем стремиться к этому. Отдадим все силы, чтобы взять Кубок".

После отраженных ударов Исенко складывалось такое ощущение, что он знает, куда полетит мяч. Бывший украинский вратарь Рустам Худжамов подметил это и заявил, что Павел "заманивает соперника ударить в противоположный угол".

"Делиться секретами не буду, — в шутку сказал Исенко, — во время первого удара я стал в другой угол, чтобы заманить. Перед тем, когда отразил второй, спросил, куда будет бить Корниенко. А когда пробивал Игнатенко, я ожидал исполнения "паненки".

Интересным оказалось и то, что главный тренер Ворсклы Юрий Максимов еще за две недели до встречи с Мариуполем сообщил Исенко о намерениях выпустить его на серию пенальти, если поединок в конечном итоге завершится вничью. Возможно, именно дальновидность специалиста позволила юному голкиперу подготовиться морально и выйти на матч с холодной головой.

"Все у экранов телевизора удивились: вышел 16-летний вратарь Паша Исенко. Открою небольшой секрет. Тренер ему сказал еще две недели назад: "Если будет ничья — ты готовься". Сами понимаете, что его взяли на эту игру, и, как сложилось – так сложилось", — сообщил ассистент главного тренера Ворсклы Виктор Уляницкий для программы #Залишайсязфутболом.

После положительного результата против Мариуполя и выхода в финал Кубка Украины Павел Исенко "обречен" на более пристальное внимание к своей персоне со стороны прессы и болельщиков. Как показывает практика, это нередко играет злую шутку с молодыми футболистами, которое не смогли справиться с давлением и высокими ожиданиями. Нужно понимать, что матч с Мариуполем — это всего один матч, по которому нельзя делать поспешных выводов.

Исенко предстоят долгие годы карьеры, а будут ли они успешными — зависит не только от тренерского штаба, но и от его отношения к делу. Павлу повезло, ведь Ворскла умеет воспитывать качественных вратарей. Андрей Пятов — самый известный и наглядный пример, но не стоит забывать и об Олеге Моргуне, Андрее Ковтуне и Сергее Долганском.

Как же сложится судьба Павла Исенко — покажет только время, но уже сейчас его звездочка начинает загораться. Мы все с нетерпением будем ждать его дебюта в основном составе Ворсклы. Кто знает, возможно, это произойдет в финале Кубка Украины с киевским Динамо. Как говорится, куй железо, пока горячо, и ставь паруса, пока дует попутный ветер.

Никита Евтушенко, Football.ua