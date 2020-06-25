Украина

Наставник луганчан поделился ожиданиями от встречи с "горняками".

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился своим мнением о предстоящем матче с Шахтером в 28-м туре УПЛ.

"Любая победа дает позитивные эмоции. И эти эмоции максимально концентрируются после хороших игр и качественно проделанной работы. Нами была добыта выездная победа против хорошего соперника. Убедительная победа. Она дала нам только хорошее настроение.

Лично для меня труднее играть против мастеров, которые много умеют в футболе и играют по ситуации. Уверен, что наш будущий соперник, мотивирован он или нет, спустя рукава играть не будет. Шахтер выходит на поле и делает свою работу хорошо. Недаром они досрочно стали чемпионами. Но мы будем смотреть на себя. Нам нужно набирать очки.

Виталий Вернидуб в строю и уже тренируется в общей группе. Жаль, что он нам не поможет из-за перебора карточек. Заури Махарадзе повредил приводящую. У него серьёзный надрыв. Выбыл где-то на 3-4 недели, то есть, до конца чемпионата. У Димы Иванисени есть проблема с задней поверхностью бедра, но всё идёт на улучшение и надеюсь, в этой игре он нам поможет.

У нас есть хорошие квалифицированные игроки, которые закроют эту позицию. Голова не болит. Вариант мы имеем. По разным причинам я его называть не буду. Но все у нас в порядке и мы надеемся на те силы, которые имеем", – рассказал Скрипник в интервью официальному сайту клуба.

Матч Шахтер – Заря состоится в субботу, 27 июня, и начнется в 19:30.