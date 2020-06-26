Украина

Всему виной ситуация с коронавирусом в регионе.

Официальный сайт УАФ сообщил, что Министерство здравоохранения Украины порекомендовало перенести финальный поединок Кубка Украины из Львова в город с более благоприятной эпидемиологической ситуацией.

"Во Львовской области и Львове состояние заболеваемости коронавирусом продолжает оставаться напряженным. Во Львовской области за последнюю неделю подтверждено 1 196 новых случаев заражения. Особенно сложная ситуация во Львове, где за период с 17 по 23 июня было зарегистрировано 574 подтвержденных случаев, что составляет 48% всех заболевших во Львовской области".

"Анализ эпидемической ситуации во Львовской области и Львове дает основания считать, что решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ослаблению противоэпидемических мероприятий, в том числе проведение спортивных мероприятий, не будут применены, что может поставить под угрозу проведение финального матча Кубка Украины".

"Учитывая сказанное, предлагаем рассмотреть вопрос о переносе финального матча Кубка Украины из Львова в регион с более стабильной эпидемической ситуацией".

Ранее сообщалось, что решающий поединок за Кубок Украины между Динамо и Ворсклой состоится в Харькове.