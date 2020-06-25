Украина

Решающий поединок, вероятно, будет сыгран в Харькове.

Финальный поединок Кубка Украины текущего сезона будет перенес из Львова в другой город из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, сообщает 24 канал.

По данным источника, во Львовской ассоциации футбола подтвердили эту информацию, отметив, что с вероятностью в 99 процентов решающая игра состоится в Харькове.

Напомним, это уже второй перенос финала Кубка. Изначально трофей должен был быть разыгран в Тернополе.

В решающем поединке Кубка сыграет Динамо против Ворсклы, которая ранее в серии послематчевых пенальти обыграла Мариуполь.