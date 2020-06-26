Украина

Полузащитник Динамо постепенно чувствует себя все лучше.

Сергей Сидорчук близок к тому, чтобы начать тренироваться в общей группе.

"Еще одним положительным моментом тренировки было возвращение Сергея Сидорчука, которому уже сняли швы с рассеченной ноги. Пока капитан Динамо занимается отдельно, вместе с Никитой Бурдой, который также проходит восстановление после травмы".

"Сергей еще не готов помочь команде в Чернигове, однако есть все основания надеяться на его возвращение в общую группу на следующей неделе", — сказано на официальном сайте киевлян.

Ранее врач Динамо рассказал о травме украинского хавбека.