Украина

В клубе рассказали о состоянии капитана команды.

Старший врач Динамо Андрей Шморгун поведал о состоянии травмы полузащитника Сергея Сидорчука, полученной в поединке против Зари.

"У Сергея глубокая рваная рана. По прилету в Киев ему сделали хирургическую обработку и наложили пять швов. Соперник пробил шипами бутсы щиток и разорвал Сергею ногу в нижней трети голени. Швы будем снимать через 7-10 дней. Что касается остальных игроков, обошлось без травм, только мелкие ушибы", — сказал врач официальному сайту клуба.

Напомним, игрок Зари Ловро Цвек, выйдя на замену на 79-й минуте, через несколько минут нанёс травму капитану киевлян Сидорчуку, в результате грубого нарушения правил сломав щиток Сергея и разорвав ногу до крови.

Партнеры по команде помогли капитану покинуть поле, а Цвек, после просмотра арбитром повтора при помощи системы VAR, получил красную карточку.