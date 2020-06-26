Украина

Вингер Динамо — о предстоящей игре против Десны в рамках УПЛ.

Карлос де Пена отмечает важность предстоящей игры, ведь Десна – прямой конкурент киевлян по турнирной таблице.

"С Десной нас ждет важная игра, в которой нам нужно побеждать, так как это наш прямой конкурент. Это будет непросто, но, на мой взгляд, мы в хорошей форме, поэтому должны показать свою игру. К тому же, мы выиграли четыре последних матча и надеемся продолжать в том же духе".

"Десна — непростой соперник, они хорошо играют. Считаю, что статистика существует для того, чтобы ее нарушать. Думаю, мы способны и готовы провести хорошую игру в гостях у Десны и вернуться в Киев с победой", — приводит слова де Пены официальный сайт Динамо.

Матч Десна – Динамо состоится 28 июня в 19:30 по киевскому времени.