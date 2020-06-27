Украина

Вратарь рассказал о подготовке к следующему матчу.

Голкипер Карпат Олег Кудрик поделился своим мнением о предстоящем поединке со Львовом в 28-м туре УПЛ.

"Уверен, что нас ожидает хорошая встреча, дерби – это всегда напряжение. Будет много борьбы и эмоций. Мы усиленно готовимся к матчу, в конце концов, на поле все будет видно.

Поможет ли нам то, что встречу против Олимпика перенесли – матч покажет, но, думаю, не лишним было получить больше времени на подготовку.

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Но есть и другая сторона медали. Понятно, что нам будет крайне трудно провести девять туров за практически три недели. Однако другого выхода нет, поэтому нужно ехать в длительное турне и играть.

Конечно, с болельщиками выступать всегда приятнее. Тем более, что у нас непревзойденные фанаты, которые нас всегда поддерживают, нам будет очень их не хватать", – рассказал Кудрик в интервью официальному сайту клуба.

Матч Карпаты – Львов состоится в Луцке в субботу, 27 июня, и начнется в 17:00.