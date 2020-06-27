Украина

Football.ua представляет анонс матча чемпионата Украины между Карпатами и ПФК Львов.

Карпаты к 28-му туру первенства УПЛ наконец-то смогут официально возобновить выступления в чемпионате.

Карпаты — ПФК Львов

Суббота, 27 июня, 17:00. Луцк, Стадион Авангард. Арбитр — Андрей Коваленко (Полтава). Прямая трансляция на телеканале УНИАН

Похоже, что наконец-то начнет играть (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить) после карантина самая многострадальная команде УПЛ — Карпаты. Сначала "зелено-белые" сами попали под удар коронавируса и вынуждены были уйти на самоизоляцию, затем их рестарту помешала ложная информация о случаях COVID-19 в Олимпике...

Судя по всему, судьба специально "придерживала" Карпаты для того, чтобы им пришлось сыграть третье подряд дерби, ведь против Львова они сыграли в последнем туре первого этапа, затем в первом туре второго этапа, и вот снова.

При этом у нынешнего дерби будет своя изюминка: из-за сложной эпидемиологической ситуации во Львовской области поединок пройдет в Луцке на стадионе Авангард, который заявлен как резервная арена для Карпат.

За время карантина Карпаты потеряли своего лучшего бомбардира Назарину, срок аренды которого завершился и Егор вернулся в Бельгию. Кроме того, из-за дисквалификаций не смогут сыграть Клец и Пасич.

Существенная кадровая перестановка произошла во Львове — на тренерском мостике. Эгише Меликяна, который покинул команду вместе с Андреем Березовчуком и всем своим штабом, сменил Георгий Цецадзе, ранее работавший с грузинским Сабуртало. Также у Львова травмированы Ренан и Сабино.

Несмотря на то, что Карпаты сейчас являются безусловным аутсайдером, они отстают от нынешнего соперника на 8 очков, но сыграли на 4 матча меньше, так что потенциально они в будущем вполне могут финишировать выше Львова, что придает дерби дополнительную остроту.

Интересные факты

- Карпаты и ПФК Львов провели между собой 7 официальных матчей (все — в чемпионате): 2 победы Львова и 5 ничьих.

- Последние три львовских дерби завершились вничью.

- Безвыигрышная серия Карпат составляет 16 матчей (6 ничьих и 10 поражений).

- Безвыигрышная серия Львова в два раза меньше (4 ничьи и 4 поражения).

- Георгий Цедадзе стал 4-м тренером ПФК Львов в нынешнем сезоне.

Ориентировочные составы