Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 28 тура УПЛ между Карпатами и ПФК Львов.

Карпаты наконец-то возвращаются после рестарта чемпионата. Свой первый матч они сыграют с земляками из ПФК Львов. За неимением альтернатив впереди, Роман Санжар доверил место в центре нападения Александру Бойчуку, Также отметим выход в центре обороны юного Дениса Слюсара, который составит пару Андро Гиоргадзе.

Карпаты: Кудрик — Якимец, Гиоргадзе, Слюсар, Дубинчак — Хахлев, Сыч — Танчик, Козак, Притула — Бойчук

Запасные: Сасс, Деда, Тлумак, Береза, Карабин, Хлань, Рунич, Сильченко

ПФК Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу — Сабино, Алваро — Татарков, Богунов, Шина — Яковелли

Запасные: Пеньков, Приймак, Люлька, Кравчук, Ренан, Велвес, Клименчук, Ходаковский, Жонатан

Матч Карпаты — ПФК Львов начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.