Украина

Стали известны стартовые составы донецкого Шахтера на поединок двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги против луганской Зари.

Уже с уверенностью в защите чемпионского звания по итогам текущего сезона, донецкий Шахтер сыграет очередной матч УПЛ, сразившись с нуждающейся в завоевании очков луганской Зарей. Луиш Каштру позволил себе эксперименты в этой встрече, на фоне заранее добытых медалей, так что с первых минут можно будет увидеть необычное сочетание игроков Шахтера в полузащите, которое возглавит в качестве форварда бразилец Фернандо. Также, можно отметить появление Сергея Болбата на правом фланге обороны дончан.

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Сиприано — Маркос Антонио, Алан Патрик — Тете, Соломон, Коноплянка — Фернандо.

Матч Шахтер — Заря начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.