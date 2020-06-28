Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 28-го тура.

Ворскла после победы над Мариуполем в полуфинале Кубка Украины попытается обыграть Олимпик.

Ворскла — Олимпик

Воскресенья, 28 июня, 19:30. Полтава, им. Бутовского. Арбитр — Виктор Копиевский. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Ворскла уверенно идет после выхода из карантина, так и не проиграв ни одного матча. Теперь на пути полтавчан стоит Олимпик, который тоже не против подняться на восьмое место, но для этого нужно будет набрать много очков в оставшихся поединках. Олимпик — прямой конкурент команды Максимова в попытках зацепиться за восьмое место.

Дончане после 26 сыгранных матчей имеют в своем активе 23 балла, отставая на три очка от Ворсклы. У дончан сложилась такая ситуация, что последний раз они выходили на поле две недели назад. Полтавчане же играли среди недели и явно будут нуждаться в ротации состава. Какая из данных проблем весомей, покажет уже поединок.

В марте, перед уходом на карантин, команды ограничились скромной ничьей со счетом 1:1. Кажется, что и в этот раз много голов ждать не стоит. Ворскла будет разумно расходовать силы и будет торопиться рисковать. Олимпик пропустил 7 мячей в тех поединках после выхода с каникул, удержав свои ворота на замке лишь в игре против Львова, что может помешать команде набрать очки в напряженной "партии".

Также немаловажным фактором будет то, что Олимпик крайне неудачно выступает на выезде — команда Климовского проиграла в четырех последних поединках. Полтавчане, в свою очередь, не знают горечь поражения на своем поле еще с ноября прошлого года и, вряд ли, захотят прерывать положительную серию.