Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 28-го тура.
Десна - Динамо, фото Десна
28 июня 2020, 08:00
Динамо в поединке 28-го тура чемпионата Украины сыграет с Десной и попытается увеличить свои шансы на итоговое второе место.
Десна — Динамо
Воскресенье, 28 июня, 19:30. Киев, НСК Олимпийский. Арбитр — Екатерина Монзуль. Прямая трансляция на телеканале 2+2.
Киевляне в ранге номинальных гостей сыграют против Десны на НСК Олимпийский в одном из определяющих поединков в борьбе за второе место. Динамо в случае победы отдалится от ближайшего преследователя, Зари, на пять баллов. Тогда уже можно будет говорить о том, что Заря и Десна разыграют бронзовые медали.
Тем не менее, списывать "северян" со счетов в этом поединке вовсе не стоит. Десна в случае победы включится непосредственно в борьбу за второе место. Отличная мотивация? Безусловно. Более того, команда Рябоконя в последних матчах не раз показала, что знает как играть против Динамо и готов бороться за три очка.
У Динамо не смогут сыграть Денис Попов и Виталий Миколенк, что станет большой проблемой для линии обороны команды. И если Миколенко заменит опытный Пиварич, то с позицией второго игрока в пару к Шабанову могут быть проблемы. Кадири не показывает себя надежно, когда получает шанс, а потому на поле может появиться Сирота.
"Северяне" в прошлом туре уступили Заре в важнейшем матче и теперь должны исправлять ситуацию в турнирной таблице. Десна, вероятно, будет полагаться на надежную игру в обороне и проводить стремительные выпады — такая тактика принесла успех в сентябрьском матче, когда Динамо было повергнуто со счетом 2:1.
Интересные факты:
Десна забивает в восьми поединках УПЛ подряд.
Динамо пропускает шесть матчей УПЛ подряд.
Александр Рябоконь проведет 120 матч в УПЛ.
прогноз 1:1