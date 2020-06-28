Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 28-го тура.

Динамо в поединке 28-го тура чемпионата Украины сыграет с Десной и попытается увеличить свои шансы на итоговое второе место.

Десна — Динамо

Воскресенье, 28 июня, 19:30. Киев, НСК Олимпийский. Арбитр — Екатерина Монзуль. Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Киевляне в ранге номинальных гостей сыграют против Десны на НСК Олимпийский в одном из определяющих поединков в борьбе за второе место. Динамо в случае победы отдалится от ближайшего преследователя, Зари, на пять баллов. Тогда уже можно будет говорить о том, что Заря и Десна разыграют бронзовые медали.

Тем не менее, списывать "северян" со счетов в этом поединке вовсе не стоит. Десна в случае победы включится непосредственно в борьбу за второе место. Отличная мотивация? Безусловно. Более того, команда Рябоконя в последних матчах не раз показала, что знает как играть против Динамо и готов бороться за три очка.

У Динамо не смогут сыграть Денис Попов и Виталий Миколенк, что станет большой проблемой для линии обороны команды. И если Миколенко заменит опытный Пиварич, то с позицией второго игрока в пару к Шабанову могут быть проблемы. Кадири не показывает себя надежно, когда получает шанс, а потому на поле может появиться Сирота.

"Северяне" в прошлом туре уступили Заре в важнейшем матче и теперь должны исправлять ситуацию в турнирной таблице. Десна, вероятно, будет полагаться на надежную игру в обороне и проводить стремительные выпады — такая тактика принесла успех в сентябрьском матче, когда Динамо было повергнуто со счетом 2:1.

Интересные факты:

Десна забивает в восьми поединках УПЛ подряд.

Динамо пропускает шесть матчей УПЛ подряд.

Александр Рябоконь проведет 120 матч в УПЛ.