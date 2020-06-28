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Главный тренер Александрии — о матче против Колоса.

Александрия неожиданно уступила Колосу в 28-м туре УПЛ. Поражение прокомментировал наставник гостей Владимир Шаран.

"Мы плохо начали поединок, пропустили два гола. После этого начали играть в футбол, ребята начали двигаться как надо. Хотя для этого предусловий никаких не было, но давать фору в два мяча в такую жару очень тяжело. Но ребята старались, пытались сравнять счет.

Конечно, повлияли судейские ошибки, потому что два одиннадцатиметровых не назначили в ворота Колоса. Соперник понимал, что нужно играть на контратаках, потому что мы действительно раскрылись. И игра пошла такая, как на качелях. Я считаю, что мы не заслуживали поражения.

Я недоволен действиями некоторых игроков, перед матчем говорил с ребятами, они говорили, что готовы. Я доверился этим игрокам, но, к сожалению, они не оправдали тренерского доверия.

Играть приятнее, когда нет такой жары. Раньше начали уставать, в такую жару очень сложно. Почему я начинал игру с трибуны? Было очень жарко. Сверху было лучше видно, но, к сожалению, я лишь увидел, как мы пропустили два гола", — сказал Владимир Шаран на послематчевой пресс-конференции.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Колос – Александрия.