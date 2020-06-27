Коллектив Руслана Костышина одержал победу впервые за восемь поединков и впервые сделал этот в верхней шестерке (2:1).
Александрия — Колос, фото ФК Колос Ковалевка
27 июня 2020, 18:54
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Колос — Александрия 2:1
Голы: Лысенко, 20, 29 — Ковалец, 47
Колос: Волынец — Зозуля, Гавриш (Парамонов, 46), Максименко (Задоя, 59), Емец — Богданов, Милько — Ильин (Морозко, 7, Д. Костышин, 72), Смирный, Вильхамссон (Кожушко, 73) — Лысенко.
Александрия: Панькив — Пашаев (Мишенко, 69), Бухал (Шендрик, 70), Дубра, Мирошниченко (Вантух, 30) — Ковалец, Довгий (Грицук, 58), Банада — Задерака (Лучкевич, 46), Ситало, Третьяков.
Предупреждения: Морозко, Зозуля, Богданов — Мирошниченко.