Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги между Мариуполем и днепровским Днепром-1.

Сыграть три поединка за одну календарную неделю, да еще и после длительной карантинной паузы, примерно один составом было бы настоящей авантюрой для Мариуполя. Тем более, когда на кону игры против Днепра-1 стоит вся концовка сезона для приазовцев. На этом фоне серьезная ротация стартового состава от Александра Бабича не выглядит неожиданно. Если взять в сравнение игру против Ворсклы в полуфинале Кубка Украины, то свое место в основе сумели сохранить только голкипер Евгений Гальчук, полузащитник Даниил Игнатенко и защитник Виктор Корниенко.

У Днепра-1 не было повода играть среди недели, вот и Дмитрий Михайленко не стал серьезно отходить от откатанной в прошлых матчах схемы, ограничившись лишь точечными изменениями в полузащите: Вакулко и Назаренко сыграют с первых минут.

Мариуполь: Гальчук — Муравский, Дава, Быков — Кирюханцев, Федорчук, Игнатенко, Мишнев, Корниенко — Кащук, Кулаков.

Запасные: Поспелов, Чоботенко, Горбунов, Тищенко, Чурко, Чех, Топалов, Фомин, Полегенько.

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков — Кравченко, Когут — Тейлор, Вакулко, Назаренко — Хобленко.

Запасные: Клищук, Гуйе, Полевой, Чичиков, Батагов, Ди Франко, Снижко, Булеца, Супряга.

Матч Мариуполь — Днепр-1 начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.