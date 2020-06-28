Украина

Стали известны стартовые составы команд на матч 28 тура УПЛ между черниговской Десной и киевским Динамо.

Бельгийский нападающий Ибрагим Каргбо впервые сыграет в основе киевского Динамо в матче против черниговской Десны. Также отметим решение Алексея Михайличенко оставить в запасе Йосипа Пиварича. Так, на левом фланге обороны вместо отсутствующего Виталия Миколенко сыграет Александр Караваев

Десна: Паст — Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля — Домбровский, Огиря — Картушов, Филиппов, Кузик — Будковский

Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Хлебас, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Западня, Шевцов

Динамо: Бущан — Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Вербич — Каргбо

Запасные: Бойко, Сидорчук, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Пиварич, Сирота, Русин, Дуэлунд

Матч Десна — Динамо начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.