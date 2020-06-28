Украина

Приазовцы взвинтили интригу в борьбе за первую строчку в нижней шестерке команд второй победой в сезоне над подопечными Михайленко (2:1).

Разогревом к главному противостоянию воскресной части двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги стало не менее захватывающая баталия между участниками нижней шестерки на берегах Азовского моря. В Мариуполе, на стадионе им. В.С. Бойко местный клуб под руководством Александра Бабича вел борьбу против лидера своей подгруппы и своего главного конкурента за право побороться за еврокубки на следующий год — днепровского Днепра-1.

Абсолютному лидерству команды Дмитрия Михайленко во второй части глобальной таблицы УПЛ не могло бы помешать даже поражение в очном противостоянии со своим преследователем. Однако вряд ли днепряне совершали выезд на поле соперника с целью просто отбыть номер. Куда большей целью виделась для Днепра-1 возможность окончательно свести счеты с оппонентом за уже покрывшееся пылью времени поражение в первом круге стартовой части сезона, когда новоприбывший клуб украинской элиты еще не успел вжиться в непривычный статус.

Многие правильно заметят, что экватор между этапами текущего розыгрыша национального первенства для Днепра-1 в контексте противостояния с Мариуполем получился очень даже успешным. И это не могло не задеть спортивные чувства подопечных Александра Бабича, которые посредине отчетной недели получили еще и досадную пощечину от 16-летнего голкипера полтавской Ворсклы Исенко в серии послематчевых пенальти на полуфинальной стадии национального Кубка.

Всю свою злость после этого эмоционально тяжелого события Мариуполь решил выместить на сопернике по отчетному поединку, начиная от середины первого тайма. Хозяева немного просели в начале встречи под влиянием своего экспериментального состава, но сумели отстоять ворота в неприкосновенности, после чего играть им было уже легче. Первый же серьезный выпад подопечных Бабича завершился голом. Сваток внес панику на левом фланге обороны неожиданной потерей равновесия, после чего в его зону доставили мяч для Кирюханцева, который мгновенно перевел на дальнюю штангу, где Корниенко мог спокойно заходить с мячом в ворота.

Немногим позже центр обороны днепрян упустил себе за спину Кулакова, но форвард не смог попасть под дальнюю штангу своим ударом, хотя и протолкнул мяч мимо голкипера. Давление Мариуполя продолжило нарастать, а эмоции на поле порой побуждали игроков вступать в ожесточенные перепалки. Главный арбитр Анатолий Абдула сразу дал понять, что не потерпит дальнейших вольностей от футболистов и, кажется, они его поняли. Вернувшись в спортивное русло, Мариуполь организовал угловой на правом фланге в компенсированное к первому тайму время, а после его розыгрыша с Мишневым, Кащуку удался прекрасный удар с дальней дистанции под ближнюю штангу. Михайленко надо было что-то предпринять в перерыве, но одной замены он уже не досчитался после повреждения Тейлора в середине первого тайма.

Второй тайм коллектив Александра Бабича рискованным образом отдал на усмотрение соперникам. И ведь вполне мог сгореть по итогу этого матча Мариуполь, реализуй Адамюк хотя бы один из своих ударов головой. Но защитник словно бился в стену при каждом заходе под подачу со стандартов, хотя и проверил на прочность левый каркас ворот в одной из ситуаций. Возможно, если бы не очередное удаление в этом сезоне у Назария Муравского, хозяевам получилось бы с меньшим расходом сил отстоять необходимый результат. Но все пошло не по плану от самого начала тайма, поэтому пенальти в ворота Гальчука не выпадало из общей негативной картины для приазовцев. Голкипер не сумел отразить удар Хобленко, что серьезно подняло темп игры в оставшееся время до финального свистка.

Днепр-1 бросил все силы на штурм, хотя и играли футболисты обеих команд в тяжелых погодных условиях. Подоспел и десант со скамейки для запасных. Булеца здорово вошел в игру, но даже ему не удалось ни разу переиграть поймавшего кураж на линии ворот Гальчука. За неудачную серию в полуфинале Кубка Евгений отыгрался сполна, вот только под нож попал лидер нижней шестерки команд.

В следующем туре Мариуполь сыграет гостевой поединок против львовских Карпат, а Днепр-1 продолжит серию выездных встреч противостоянием в Киеве с донецким Олимпиком.



Мариуполь — Днепр-1 2:1

Голы: Корниенко, 23, Кащук, 45+3 — Хобленко, 66 (пен.)



Мариуполь: Гальчук — Дава, Муравский, Быков — Кирюханцев, Федорчук, Игнатенко (Чех, 77), Мишнев (Топалов, 77), Корниенко (Горбунов, 56) — Кащук (Фомин, 55), Кулаков (Чурко, 67).



Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков — Кравченко (Ди Франко, 46), Когут — Тейлор (Супряга, 28), Вакулко, Назаренко (Булеца, 46) — Хобленко (Чичиков, 83).



Предупреждения: Игнатенко, Муравский, Кулаков — Логинов, Сваток, Ди Франко

На 65-й минуте был удален Назарий Муравский (Мариуполь) (повторное предупреждение).