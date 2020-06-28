Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать восьмого тура Украинской Премьер-лиги между полтавской Ворсклой и донецким Олимпиком.

Если Александр Бабич — главный тренер Мариуполя — своих подопечных пожалел после неудачной игры в полуфинале Кубка Украины, то Юрий Максимов, который возглавляет полтавскую Ворсклу, ограничился лишь точечными изменениями в стартовом составе своей команды, которая несколько дней назад отбегала 120 игровых минут и выиграла серию пенальти. Ткаченко в "рамке" заменил Резника, Опанасенко вышел вместо Альюна, а Сапай был заменен на Васина. В полузащите вместо Скляра сыграет Шехич, а вот в линии атаки все осталось по-прежнему.

У донецкого Олимпика была почти неделя на восстановление от прошлой игры против ПФК Львов (2:0), поэтому Игорь Климовский не стал менять победный состав.

Ворскла: Ткаченко — Пердута, Чеснаков, Опанасенко, Васин — Шехич, Пуцлин — Ребенок, Кулач, Кане — Степанюк.

Запасные: Резник, Власов, Гаджук, Луизао, Павлюк, Дубко, Кравчук.

Олимпик: Кичак — Кравченко, Гришко, Зотько, Лебеденко — Политыло, Цымбалюк, Романовский — Балашов, Шахаб, Тейшейра.

Запасные: Бетим, Ксенз, Снурницын, Завийский, Вербный, Кравчук, Чогадзе, Баланюк. Е. Пасич.



Матч Ворскла — Олимпик начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.