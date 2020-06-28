Украина

Подопечные Алексея Михайличенко упустили возможность уйти в отрыв от Зари, проиграв Десне (2:3).

В центральном матче игрового дня в УПЛ черниговская Десна принимала киевское Динамо. Главный тренер гостей Алексей Михайличенко впервые выпустил с первых минут Ибрагимо Каргбо, который занял место в центре нападения. В дальнейшем бельгиец отметился результативным действием, правда, вряд ли он этому обрадовался. Для киевлян все началось хорошо, ведь они открыли счет уже на четвертой минуте. Цыганков подобрал мяч в штрафной площади, улучшил позицию и прицельным ударом поразил ворота Паста – 0:1.

Пропустив, черниговчане не растерялись, сразу же пойдя в атаку. Через несколько минут они претендовали на назначение пенальти после падения Картушова в штрафной, но система VAR подсказала, что нарушения правил не было. Еще через несколько минут отличиться мог Филиппов, пробивший в касание после прострела Фаворова, но его удару немного не хватило точности. А уже в следующей атаке подопечные Александра Рябоконя восстановили паритет. Кузик разрезал оборону пасом на Картушова, Егор с первой попытки не смог переиграть Бущана, а со второй отправил мяч в сетку – 1:1.

После пропущенного гола гости вновь завладели инициативу, намереваясь как можно быстрее снова выйти вперед. Однако их действия в атаке не были успешными. Зато черниговчане вполне могли забить – Кузик вырвался на свидание с Бущаном и мог вывести свою команду вперед, но решил поделить мячом с Филипповым, однако ошибся при передаче. Десна продолжала оказывать давление на чужую штрафную, что вскоре таки привело к забитому голу. Каргбо забил первый мяч за Динамо, правда, в свои ворота – нападающий срезал мяч в сетку после подачи углового – 2:1.

Поведя в счете, хозяева снова отдали мяч во владение сопернику. Вербич часто брал игру на себя, пытаясь собственными силами пройти оборону черниговчан, однако защита хозяев всякий раз действовала надежно. Не помогали киевлянам и заработанные стандарты. А вот Десна снова могла забить после подачи углового, но Караваев в последний момент успел опередить Фаворова. Подопечные Рябоконя солиднее выгляди в атаке, нежели их соперник, и были ближе к тому, чтобы увеличить разрыв в счете, чем пропустить. В конечном счете ни первого, ни второго не произошло. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе Десны.

Гости активно начали вторую половину встречи и могли забить уже на второй минуте тайма, но Вербич пробежал мимо мяча, стремясь сыграть на добивании. Подопечные Михайличенко много владели мячом на чужой половину поля, однако им не удавалось вскрыть эшелонированную оборону хозяев. Вместо этого Динамо едва не пропустило после контратаки черниговчан. Кузик легко убрал Кадири на замахе и мог забивать, но пробил прямо в Бущана.

Со временем гости стали все ближе подбираться к воротам соперника. Помочь забить могли заработанные стандартные положения, но подачи штрафных и угловых так и не приводили к реальной угрозе воротам Паста. Время от времени Десна успокаивала игру, но затем продолжала действовать вторым номером, играя на удержание счета. В какой-то момент казалось, что черниговчане обезопасили себя от пропущенного гола, перехватив инициативу, однако они все же пропустили. На 86-й минуте Де Пена отпасовал на Цыганкова, а Виктор пяткой переправил мяч в ворота — 2:2.

После этого киевляне были решительно настроены по горячим следам забить еще и вырвать победу. Они практически всем составом перебрались на чужую половину поля, но большое количество игроков впереди не дало качество. Команда Михайличенко, напротив пропустила в компенсированное время. Гитченко выиграл позиционную борьбу после подачи углового и послал мяч над Бущаном, который не спас — 3:2. У Динамо попросту не осталось времени для того, чтобы спастись, так что по итогам встречи они не разжились хотя бы одним набранным очком. Киевляне упустили возможность оторваться на безопасное расстояние от Зари. "Северяне" же вернулись в гонку за второе место, отставая от Динамо на три набранных очка.

В 29-м туре Десна сыграет с ковалевским Колосом, а Динамо ожидает очередное принципиальное противостояние с донецким Шахтером.

Десна - Динамо 3:2

Голы: Картушов, 12, Каргбо, 26 (в свои ворота), Гитченко, 90+2 — Цыганков, 4, 86

Десна: Паст — Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля — Домбровский, Огиря — Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75) — Будковский (Тотовицкий, 75)

Динамо: Бущан — Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев — Андриевский (Дуэлунд, 63), Шепелев (Сидорчук, 58) — Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич — Каргбо (Де Пена, 46)

Предупреждения: Картушов, Огиря — Шепелев, Шабанов, Кадири