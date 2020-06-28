Коллектив Александра Бабича обыграл подопечных Дмитрия Михайленко.
Фото: ФК Днепр-1
28 июня 2020, 21:20
Мариуполь в меньшинстве удержал победу над Днепром-1 в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги.
В активе Днепра-1 34 пункта, а у Мариуполя — 33 после 27-и сыгранных игр.
Обзор матча:
Мариуполь — Днепр-1 2:1
Голы: Корниенко, 23, Кащук, 45+3 — Хобленко, 66 (пен.)
Мариуполь: Гальчук — Дава, Муравский, Быков — Кирюханцев, Федорчук, Игнатенко (Чех, 77), Мишнев (Топалов, 77), Корниенко (Горбунов, 56) — Кащук (Фомин, 55), Кулаков (Чурко, 67).
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков — Кравченко (Ди Франко, 46), Когут — Тейлор (Супряга, 28), Вакулко, Назаренко (Булеца, 46) — Хобленко (Чичиков, 83).
Предупреждения: Игнатенко, Муравский, Кулаков — Логинов, Сваток, Ди Франко
На 65-й минуте был удален Назарий Муравский (Мариуполь) (повторное предупреждение).