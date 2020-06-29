Украина

Португальский тренер — о новой должности Срны, чемпионстве с Шахтером и важности Тайсона и Марлоса.

Луиш Каштру дал интервью программе Профутбол, в котором рассказал о планах на будущее в Шахтере, новых функциях Срны и методике работы португальских тренеров.

Португальский тренер поддерживает хорошую форму после завершения карьеры футболиста, обращая особое внимание на питание.

"Я внимательно слежу за собой. В первую очередь, необходимо правильное питание. Также хожу по шесть-семь километров в день. Я живу на 12 этаже, поэтому с этим проблем не бывает. Часто не пользуюсь лифтом. Я профессионально отношусь к своей форме. Когда закончил играть, продолжил тренироваться и работать физически".

Чемпионство с Шахтером стало первым для португальского тренера в рамках высшего дивизиона, но он уверенно шел к своей цели.

"Иногда амбиции слишком сильно давят на людей, не дают сконцентрироваться. Это ни в коем случае не про меня, я всегда был уверен в себе. Я собирал информацию и превращал ее в знания. Чем больше у тебя знаний, тем меньше страха. Сейчас я тренер без единого страха. Доминирую и в тренировочном процессе, и в матчах".

Луиш Каштру считает Динамо фаворитом в борьбе за второе место чемпионата Украины, но отказался оценивать уровень игроков киевлян.

"Думаю, неправильно будет говорить про игроков Динамо, я с ними не работал. Динамо, без сомнений, сильнейшая команда среди остальных. Там прекрасные игроки, но во встречах с ними мы показали себя лучше. Я признаю талант Динамо, но в личных встречах мы были сильнее.

Главный тренер Шахтера рассказал о новых функциях Дарио Срны, а также отметил, что однажды хорват может его уволить.

"Он остается помощником в тренерском штабе, его функции не изменяются во время тренировки, но добавилось много работы за пределами поля.

Когда-то он станет тренером. Если ты был капитаном команды много лет, то когда-то ты сможешь руководить этой командой. Не могу найти слов, чтобы описать его, но ничего не говорю про будущее, потому что он — футбольный директор. Возможно, в один день ему придется меня уволить. Это тоже одна из его функций".

Луиш Каштру считает, что болельщики вешают клеймо "физрука" на тренеров из-за особенности методики работы украинских специалистов.

"В каждой стране есть своя методика работы, какая-то фишка. У нас, в Португалии, все построено на быстром принятии решений, а украинские тренеры, возможно, и вправду делают ставку на физику. У нас нет никакого бега по кругу и отжиманий".