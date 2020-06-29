Украина

Львовский клуб может не доиграть сезон-2019/20 в УПЛ из-за финансовых трудностей.

Перенесенный матч украинской Премьер-лиги между Карпатами и Мариуполем, скорее всего, не состоится. Аналогичная ситуация касается и других поединков львовской команды.

Как сообщил официальный сайт клуба, у Карпат нет денежных средств, чтобы осуществить поездки на матчи, на которые необходимо порядка полтора миллиона гривен.

Владельцами клуба являются две иностранные компании — Мендил Лимитед, которая с недавних пор принадлежит Олегу Смалийчук, и Крисал Холдингс, что, согласно документам, принадлежит Кате Парпи.

"Олег Смалийчук длительное время находился в Киеве и пытался встретиться с представителями и владельцами компании Крисал Холдингс, чтобы выкупить их долю клуба или договориться о совместном финансировании. Насколько мне известно, встреча не состоялась. Также вторая сторона никак не реагировала на официальные письма от Олега Смалийчука с идентичными предложениями", — говорит исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин.

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"Не секрет, что у Карпат были длительные финансовые трудности. Клуб год выживал без финансирования. Сейчас у нас буквально нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности, все возможные варианты исчерпаны. Необходима солидная дотация, ведь карантинные форс-мажоры никоим образом нельзя было предусмотреть при формировании и так урезанного и скромного бюджета".

Сейчас у Карпат перед командой нет долгов. Олег Смалийчук сообщил, что имеет возможность финансировать клуб на свои 50%, поскольку является простым бизнесменом, а не олигархом

"Соответственно, пока у нас нет возможности выехать на игру в Мариуполь. Очень надеюсь, что представители Крисал Холдингс наконец обратят внимание на нашу проблему и вступят в конструктивный переговорный процесс", — сказал Ростислав Ящишин.

Матч Карпаты – Мариуполь, если состоится, то 1 июля в 19:00 по киевскому времени.