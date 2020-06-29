Предлагаем вашему вниманию результаты поединков 21-го тура.
Игроки Горняка-Спорт
29 июня 2020, 21:07
В очередном туре Первой лиги Авангард минимально обыграл дома Кремень, Горняк-Спорт одержал разгромную победу над Балканами со счетом 4:0, а Агробизнес обыграл на выезде Металлург со счетом 3:1.
Авангард – Кремень 1:0
Гол: Лобов, 17.
Авангард: Денчук, Мирошнык, Воробей (Мурза, 76), Савин, Сеницкий, Сухаров, Полюлях (Собко, 69), Нехтий, Лобов (Долинский, 86), Матяж (Цибульник, 82), Кириенко (Дедяев, 59).
Кремень: Олейник, Клюс (Дмитриев, 46), Курелех, Головко, Бычков, Мурашов (Кривенко, 65), Литвяк, Моцик (Пилипенко, 46), Лобода (Белоус, 71), Бафталовский (Козлов, 46), Сула.
Нереализованные пенальти: Кириенко, 34, Сопко, 89.
Горняк-Спорт – Балканы 4:0
Голы: Лозовый Евгений 24, Хомченко Виктор 70, Чередниченко Илья 74 (п), Герасимец Сергей 85 (п)
Горняк-Спорт: Ситников, Шопин, Белый, Векляк, Суханов, Чепелюк, Збунь, Петрусенко, Лозовый, Хомченко, Твердохлеб
Балканы: Лободров, Опря, Гаврилюк, Болокан, Пархоменко, Ильницкий, Платунов, Фаюк, Николишин, Луиз, Силва
Удаление: Векляк, 78
Металлург – Агробизнес 1:3
Голы: Сарапий, 49 (пен) – Когут Н., 43, Черненко, 47, Козьбан, 56.
Металлург: Котляров, Белоусов, Бобров, Сарапий, Трояновский, Крапивный, Скоблов, Разуваев (Сачко 78), Олейник (Кравченко 68), Могильный, Черний (Сидоров 57).
Агробизнес: Воробей, Захарченко (Слотюк 75), Думанюк, Когут Н. (Когут И. 76), Курило, Дидык, Гагун, Козьбан (Петров 63), Бойчук, Кухарук (Груша 78), Черненко (Семенюк 63).
Предупреждения: Сарапий, Белоусов, Сидоров – Бойчук, Курыло.