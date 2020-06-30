Ворскла подписала новый контракт с полузащитником Александром Скляром, сообщает официальный сайт клуба.

Срок действия соглашения с 29-летним футболистом составит один год — до конца следующего сезона.

Напомним, что ранее полтавчане продлили сотрудничество с капитаном команды Владимиром Чеснаковым.