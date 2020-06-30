Украина 30 июня 2020, 20:16 Ворскла продлила контракт со Скляром Полузащитник продолжит защищать цвета полтавчан. Александр Скляр, фото Ворскла 30 июня 2020, 20:16 Ворскла подписала новый контракт с полузащитником Александром Скляром, сообщает официальный сайт клуба. Срок действия соглашения с 29-летним футболистом составит один год — до конца следующего сезона. Напомним, что ранее полтавчане продлили сотрудничество с капитаном команды Владимиром Чеснаковым. Люди Александр Скляр Команды Ворскла Источники ФК Ворскла Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте