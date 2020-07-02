Украина

Менеджер поделился ожиданиями перед встречей с киевлянами

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру высказал свое мнение о грядущем матче УПЛ против Динамо, а также прокомментировал борьбу за второе место.

"Конечно, этот матч важен для нас. Нет ни одного классико в мире, которое не имело бы значения для участвующих в нем команд. Когда подходим к игре, мы не смотрим на турнирную таблицу. Мы уважаем соперника и знаем, что нужно показать свою наилучшую игру, чтобы обойти Динамо. Эта команда сейчас борется за второе место, чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов".

"Знаем, какие сложности нам предстоят. Перед нами будет очень мотивированный, настроенный оппонент. Стараемся подготовиться к поединку наилучшим образом, знаем, какова ответственность, и готовимся к ней".

"У нас нет ответственности строить чемпионат других команд. За второе-третье место должны переживать не мы. Стараемся добиваться максимального результата и быть на первом месте. Как команда мы можем быть в игре успешны либо неуспешны. И говорить, что второе место может быть связано с действиями Шахтера, было бы некорректно".

"Все те позиции в турнирной таблице зависят от того, как клубы выступают в чемпионате. Мы выполняем свои задачи и функции, хотим побеждать во всех предстоящих матчах. Когда у нас не получается, когда соперник оказывается лучше нас, более компетентным в определенный день, он выигрывает, мы это принимаем и поздравляем его. В футболе это работает только так, и другого я не знаю. Я знаю свою ответственность в зависимости от того, что происходит с нами. А остальные пусть думают о себе".

"Говорить о том, что распределение мест зависит от Шахтера, потому что он еще будет играть? Нет, ни в коем случае. Те, кто борется за ту или иную позицию, сами и решают свою судьбу. Я не могу сказать, кто закончит чемпионат на втором месте, потому что все команды очень компетентны. Динамо, Заря, Десна и та же Александрия. Все участники первой шестерки очень квалифицированные. Думаю, любой может в итоге выйти на второе место. Меня интересует больше всего то, что мы – на первом", — сказал Каштру официальному сайту "горняков".

Ранее португальский специалист рассказал, от кого на сегодняшний день зависит будущее донецкой команды.