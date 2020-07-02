Вероятно, дончане не досчитаются ряда футболистов.
Виктор Коваленко, фото Шахтер
02 июля 2020, 14:58
Официальный сайт Шахтера сообщает, что полузащитники Алан Патрик и Виктор Коваленко, а также защитник Давид Хочолава пропустили тренировку перед матчем УПЛ против Динамо.
Таким образом, вероятнее всего, эти футболисты, ранее получившие повреждения, не помогут команде в грядущем поединке против киевлян.
Также отмечается, что близок к возвращению защитник Валерий Бондарь. Игрок уже приступил к беговой работе.
Напомним, матч 29-го тура УПЛ Динамо – Шахтер пройдет четвертого июля на столичном НСК Олимпийский. Начало в 19:30.
Ранее о мотивации перед будущим матчем рассказал главный тренер дончан Луиш Каштру.