Украина

Хавбек высказал свое мнение о будущем матче.

Полузащитник Шахтера Маркос Антонио прокомментировал будущее противостояние в рамках УПЛ против киевского Динамо.

"Даже будучи чемпионами мы должны играть все так же хорошо. У нас есть компромисс. К каждому поединку подходим только в надежде на победу. Матчи с Динамо даются очень сложно, это – классико. Подходим к нему серьезно и постараемся победить".

"Я много работаю, чтобы прибавлять день за днем. Отлично, что могу помогать команде, и я счастлив. Очень стараюсь", — сказал игрок официальному сайту дончан.

Ранее о мотивации на заключительную часть сезона рассказал защитник Сергей Болбат.