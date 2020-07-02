Украина

Ранее вице-президент Динамо работал спортивным директором Металлиста.

В Харькове создали футбольный клуб Металл, конечным бенефициаром которого значится Евгений Красников, ныне являющийся вице-президентом киевского Динамо.

Уставной капитал ФК Металл, согласно YouControl, составляет 250 тысяч гривен.

Предположительно, главным тренером Металла станет Александр Кучер. На просьбу прокомментировать ситуацию экс-защитники Металлиста ответил "потом", но не указал, когда наступит это самое "потом".

Возникший после исчезновения Металлиста ФК "Металлист 1925" делит первую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с Ингульцом и Волынью, набрав 41 очко. Их могут подвинуть Рух и Агробизнес, у которых есть игра в запасе между собой.