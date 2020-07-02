Украина

Ассистент главного тренера рассказал о подготовке команды к ближайшему поединку чемпионата Украины против Шахтера.

Вадим Евтушенко в интервью официальному сайту Динамо рассказал о подготовке киевлян к предстоящей встрече против Шахтера.

О матче против Десны:

"Понятно, что этот матч стал для нас большим разочарованием. Поражение в любой игре — очень неприятное, а в данной ситуации, когда мы боремся за второе место, — неприятное вдвойне. Такой результат нас очень разочаровал. Нужно смотреть дальше, впереди у нас сложная игровая неделя, масса решающих матчей. Поэтому мы, конечно, стараемся подойти к ним в нормальном психологическом состоянии. К сожалению, травмы и отстранения игроков вносят свои коррективы в подготовку команды".

О защите:

"У нас нет большого выбора. Будет еще завтрашняя тренировка, по итогам которой главный тренер примет решение. Сейчас мы просматриваем различные альтернативы. Повторюсь, что мы сильно пострадали в защитной линии — три основных защитника не смогут принять участие в матче с Шахтером. Миколенко, скорее всего, в том числе. Попов стопроцентно не будет играть в этом матче. Что касается остальных — посмотрим. Счет времени идет на часы, посмотрим, удастся ли нам заполучить еще кого-то перед игрой с Шахтером".

О мотивации в УПЛ:

"Кроме мотивации борьбы за второе место, это еще и встреча с принципиальным соперником. Такие игры, независимо от того, на каких местах команды находятся, имеют совсем другой накал и нерв игры. Думаю, все ребята понимают значимость этого матча и подойдут к нему во всеоружии".

О тренировках:

"У нас разные типы упражнений и подготовки — как контроль мяча, так и контратакующие действия. Понятно, что с Шахтером нужно владеть мячом — это то, чего нам не хватило в игре с Десной. В последнее время мы теряем мяч в простых ситуациях, что не дает нам возможности продолжить атаку. Работаем над этим. Нужен и контроль мяча, и быстрые атаки — все в комплексе".

О стандартах:

"Я сегодня прочел, что мы находимся на третьем месте с конца по пропущенным голам после угловых. Это нас не очень радует. На это были свои причины в предыдущей игре. Ребята получили максимально точные характеристики игроков Десны, но, к сожалению, это индивидуальные действия, которые не позволили нам сыграть результативно в нашу пользу при стандартных положениях. Мы проиграли эту игру именно за счет стандартов", — приводит слова Вадима Евтушенко официальный сайт Динамо.

Матч Динамо — Шахтер состоится 4 июля в 19:30 по киевскому времени.