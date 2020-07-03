Украина

Георгий Цецадзе высказался накануне поединка против Ворсклы.

Львов в поединке чемпионата Украины сыграет против Ворсклы. Главный тренер львовян Георгий Цецадзе доволен прогрессом команды на тренировках и отдал должное полтавчанам.

"Работаем, тренируемся. Нормально готовимся. На тренировках я прогресс вижу. Возможно не такой большой, как ожидалось, но он есть. Главное, чтобы этот прогресс продолжался.

Футболисты хорошо подходят к тренировкам. Возможно что-то и не удается иногда, но подход у них правильный. Я думаю, это даст свой результат.

Ворскла? Хорошая команда, я смотрел их матчи. Мы еще анализируем их. У них есть свои слабые стороны, как и сильные. И мы должны это использовать с пользой для себя", — приводит слова Цецадзе официальный сайт львовян.

Матч Львов — Ворвскла состоится 3-го июля. Начало поединка - в 19:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.