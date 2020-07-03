Предлагаем вашему вниманию составы команд на поединок УПЛ.
Павел Исенко, фото Ворскла
03 июля 2020, 18:43
Полтавчане решили полностью сконцентрировать на финальном матче Кубка Украины против Динамо.
Львов: Сарнавский — Кравчук, Борзенко, Братков, Бопесу — Сабино, Альваро — Шина, Богунов, Татарков — Яковелли
Запасные: Пеньков, Клименчук, Ходаковский, Приймак, Жонатан, Ренан, Люлька, Гончар, Недоля
Ворскла: Исенко — Мельничук, Дубко, Павлюк, Семилет — Козыренко, Челядин, Гаджук, Билый — Власов, Кравчук
Запасные: Фесюн, Галата, Посевкин, Бугаенко, Кулаковский, Чуев, Дмитрук
Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча на Football.ua.