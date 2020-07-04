Украина

Football.ua анонсирует поединок 29-го тура чемпионата Украины.

Динамо сойдется в противостоянии с Шахтером на стадионе НСК Олимпийский в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги. Киевляне попытаются закрепиться на второй строчке в турнирной таблице, тогда как "горняки" уже стали чемпионами, и предстоящий матч будет нести для них лишь соревновательный характер.

Суббота, 4 июля, 19:30. НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр — Виталий Романов (Днепр). Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Динамо ожидает очередной непростой вызов несмотря на то, что Шахтер уже выполнил турнирные задачи на текущий сезон. Теперь подопечные Алексея Михайличенко ведут борьбу за вторую строчку в турнирной таблице, хотя и здесь все не так однозначно. Поражение в прошлом туре от Десны на последних минутах (2:3), которая также претендует на медали чемпионата, позволило черниговскому клубу и луганской Заре приблизиться к киевлянам в таблице. Если Динамо не сможет завоевать "серебро", то кампанию-2019/20 можно будет окончательно считать провалом, и, вполне вероятно, нас ожидают очередные кадровые перестановки в тренерском штабе "бело-синих".

Казалось бы, что Шахтер уже немотивирован на оставшуюся часть сезона УПЛ: чемпионство завоевано и можно полностью сконцентрироваться на ответном поединке против Вольфсбурга в рамках 1/8 финала Лиги Европы, однако следующий соперник — Динамо, и этим все сказано. Трудно представить, что Луиш Каштру против столичной команды задействует ротацию и предоставит место в основном составе молодым исполнителям. Он не сделал этого с Зарей, тогда почему должен отдавать без боя победу в матче с Динамо? Украинское классико всегда славилось своим накалом страстей. Понятно, что донетчане будут более осторожны, дабы избежать ненужных травм, но определенно точно — встреча с чемпионом не станет для Динамо легкой прогулкой.

Что касается кадровой ситуации в командах, то Динамо испытает серьезные потери в предстоящем противостоянии, особенно в защитной линии. Артем Шабанов и Владимир Шепелев не сыграют из-за перебора желтых карточек. Под вопросом появление на поле Виталия Миколенко, Никиты Бурды и Сергея Сидорчука, хотя последние два с начала этой недели тренируются в общей группе. Также ассистент главного тренера Динамо Вадим Евтушенко заявил, что Денис Попов сто процентов не поможет киевлянам в матче с Шахтером.

"Горняки", в свою очередь, лишились вингера Тете, который отбудет дисквалификацию. Кроме того, стало известно, что Алан Патрик, Виктор Коваленко и Давид Хочолава пропустили тренировку перед встречей с Динамо. Однако есть для болельщиков Шахтера и хорошие новости: вернулся к беговой работе защитник Валерий Бондарь, восстановившийся после травмы, а хавбек Майкон, по словам Каштру, также получит свой шанс до конца чемпионата.

Учитывая уже завоеванное чемпионство Шахтера и серьезные намерения Динамо занять вторую позицию по итогам чемпионата, букмекеры не смогли выделить явного претендента на победу. На успех киевлян коэффициент составляет 2,55, потенциальная победа "горняков" оценивается в 2,70, а ничейный результат представлен показателем 3,45.

К слову, в последних пяти матчах в рамках украинской Премьер-лиги Шахтер трижды оказывался сильнее Динамо, и дважды финальный свисток фиксировал ничейный результат.