Украина

Предлагаем вашему вниманию котировки на поединок чемпионата Украины.

В рамках поединка 29-го тура чемпионата Украины Шахтер сыграет против Динамо.

Предпочтение в дуэли букмекеры отдают команде Михайличенко. Так, компания Parimatch дает на победу киевлян коэффициент 2,55.

Успех Шахтера оценивается в 2,70. Ничейный же результат представлен коэффициентом 3,45.

Для любителей нестандартных прогнозов есть ставка: Шахтер Донецк не проиграет и ТБ 2.5: да 3.05.

Матч Динамо — Шахтер начнется 4 июля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.