Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию игры чемпионата Украины.

Динамо встретится с Шахтером в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги.

"Горняки" уже гарантировали себе чемпионство, но вряд ли будут играть вполсилы в матче с принципиальным соперником. Для Динамо же этот матч важен не только с точки зрения соперничества, но и в контексте борьбы с Зарей и Десной за второе место в УПЛ.

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Отметим, что Динамо в предстоящей встрече нужно будет держать в уме еще и финал Кубка Украины против Ворсклы, который состоится 8 июля.

Смотри онлайн-видеотрансляцию матча Динамо — Шахтера на Football.ua:

Также вы сможете следить за ходом игры и обсуждать ее с другими пользователями в текстовой онлайн-трансляции. Матч Динамо – Шахтер начнется в 19:30.