Украина

Представляем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок УПЛ.

Динамо и Шахтер сойдутся в рамках 29-го тура Премьер-лиги. Специалисты компании Parimatch оценивают шансы команд как практически равные: коэффициент на победу Динамо составляет 2,65, а на победу "горняков" – 2,55.

Наименее вероятным исходом в Parimatch считают ничью – ее оценили коэффициентом 3,5.

Тот, кто верит в очень быстрый гол в этой игре, может обратить внимание на событие "Гол до 5-й минуты матча включительно" с коэффициентом 6,9. Вероятность того, что это не случится – 1,08.

Вы можете ознакомиться с предматчевыми раскладами в анонсе от Football.ua. Также в 19:30 на нашем сайте начнется текстовая онлайн-трансляция поединка Динамо – Шахтер.