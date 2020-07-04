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Бельгийский вингер пропустил тренировку "сливочных".

Нападающий мадридского Реала Эден Азар не поможет своей команде в следующем поединке против Атлетика Бильбао, который пройдет в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги.

Как сообщает AS, 29-летний бельгиец пропустил последнюю тренировку "сливочных", поскольку главный тренер Реала Зинедин Зидан решил не рисковать его здоровьем и намерен предоставить ему отдых в предстоящем матче.

Кроме того, на тренировке мадридского клуба отсутствовали Начо Фернандес и Рафаэль Варан. Французский центрбек получил удар мячом в область виска в прошлом поединке с Хетафе и также рискует не сыграть против Атлетика.

Напомним, матч Атлетик — Реал Мадрид состоится в воскресенье, пятого июля, в 15:00 по киевскому времени.