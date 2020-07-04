Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать девятого тура Украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и донецким Шахтером.

Стартовые составы на центральный поединок тура УПЛ серьезно подогревают интерес болельщиков к игре на НСК "Олимпийский". Особенным образом в этом контексте отличился Луиш Каштру, Шахтер под руководством которого сыграет с непривычным для битв с Динамо набором исполнителей. Уже позиция голкипера говорит о многом — с первых минут игру начнет юный Анатолий Трубин. В тоже время, линию обороны украинскому стражу ворот будут помогать удержать Витао (дебютный матч бразильца в чемпионате) и Сергей Болбат, последний — в роли левого защитника. В атакующей зоне от Каштру тоже не обошлось без изменений: Коноплянка и Соломон образуют фланги полузащиты, а над капитаном Тарасом Степаненко расположатся Алан Патрик и Маркос Антонио.

У киевского Динамо тоже можно отметить нестандартные тренерские решения. Акцент необходимо сделать на пару Кадири – Сирота в центре обороны (с дебютом для украинского оборонца в УПЛ), а также выход Йосипа Пиварича на левом фланге защиты с первых минут. Случилось также и возвращения Сергея Сидорчука в основу своей команды. Кроме того, Николай Шапаренко сыграет в центре полузащиты. А вот отсутствие Виктора Цыганкова даже на лавке запасных вызывает определенные вопросы.

Динамо: Бойко — Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич — Сидорчук — Цитаишвили, Буяльский, Шапаренко, Вербич — Русин.

Запасные: Бущан, Соль, Де Пена, Андриевский, Караваев, Бурда, Каргбо, Бенито, Дуэлунд.

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Болбат — Степаненко — Соломон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коноплянка — Мораес.

Запасные: Пятов, Кривцов, Тайсон, Марлос, Майкон, Сиприано, Бондаренко, Пихаленок, Фернандо.

Матч Динамо — Шахтер начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.