Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка УПЛ.

Днепр-1 после поражения от Мариуполя попытается реабилитироваться перед своими фанатами в игре с Олимпиком.

Олимпик — Днепр-1

Воскресенье, 5 июля, 23:00. Киев, стадион им. Лобановского. Арбитр — Дмитрий Кутаков. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Олимпик постепенно наладил игру после выхода из карантина и сейчас явно попытается догнать Ворсклу. Довольно сложно ставить перед собой какие-то задачи во второй шестерке, когда шансов догнать Днепр-1 и Мариуполь нет, а потому полтавчане должны стать хоть каким-то символическим стимулом на оставшуюся часть чемпионата.

Дончане в прошлом туре играли против Ворклы на выезде, но так и не смогли открыть счет в том поединке. Подопечные Климовского показываю симпатичный футбол, а Днепр1 — тот соперник, который играет сам и сопернику дает. Олимпик не пропускает уже два поединка кряду, а потому, наверное, можно утверждать, что дончане нащупали надежную игру в обороне.

Днепр-1, в свою очередь, неудачно провел два последних поединка. Сперва, подопечные Дмитрия Михайленко уступили Ворскле со счетом 0:2, а позже капитулировали перед Мариуполем. Нет сомнений, что тренерский штаб днепрян провел работу над ошибками, а команда подойдет к поединку в полной готовности.

По итогам первых матчей после карантина казалось, что Днепр-1 легко заберет седьмую позицию, но теперь не все так просто. Мариуполь отстает всего лишь на один балл и будет до последнего бороться за "чемпионство" во второй шестерке, а потому терять очки сейчас — непозволительная роскошь.

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