Украинский специалист лично решил посмотреть игру своего бывшего клуба.
Сергей Ребров, Getty Images
04 июля 2020, 21:04
Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров посетил НСК Олимпийский, чтобы лично поприсутствовать на центральном поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Шахтером.
О прибытии украинского специалиста на стадион сообщила пресс-служба киевского клуба, прикрепив фотографию в Instagram.
Отметим, что из-за пандемии коронавируса болельщикам запрещено посещать футбольные матчи на неопределенный срок.
Напомним, следить за событиями матча Динамо — Шахтер вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. На момент 75-й минуты подопечные Луиша Каштру ведут в счете с минимальным преимуществом (2:3).