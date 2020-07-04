Украина

Украинский специалист лично решил посмотреть игру своего бывшего клуба.

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров посетил НСК Олимпийский, чтобы лично поприсутствовать на центральном поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Шахтером.

О прибытии украинского специалиста на стадион сообщила пресс-служба киевского клуба, прикрепив фотографию в Instagram.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса болельщикам запрещено посещать футбольные матчи на неопределенный срок.

Напомним, следить за событиями матча Динамо — Шахтер вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua. На момент 75-й минуты подопечные Луиша Каштру ведут в счете с минимальным преимуществом (2:3).