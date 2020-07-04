Две результативные ошибки голкипера дончан Анатолия Трубина не помешали подопечным Луиша Каштру в очередной раз одолеть принципиального соперника (3:2).
Динамо — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк
04 июля 2020, 21:25
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Динамо — Шахтер 3:2
Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 — Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72
Динамо: Бойко — Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич — Сидорчук — Цитаишвили (Караваев, 73), Шапаренко, Буяльский (Каргбо, 84), Вербич — Русин (Де Пена, 46).
Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 54) — Степаненко (Бондаренко, 77) — Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антонио, Алан Патрик, Коноплянка (Марлос, 77) — Мораес (Фернандо, 77).
Предупреждения: Кадири — Соломон, Болбат, Степаненко
На 90+1-й минуте был удален Йосип Пиварич (Динамо) (грубая игра).