Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Динамо — Шахтер 3:2
Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 — Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72

Динамо: Бойко — Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич — Сидорчук — Цитаишвили (Караваев, 73), Шапаренко, Буяльский (Каргбо, 84), Вербич — Русин (Де Пена, 46).

Шахтер: Трубин — Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 54) — Степаненко (Бондаренко, 77) — Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антонио, Алан Патрик, Коноплянка (Марлос, 77) — Мораес (Фернандо, 77).

Предупреждения: Кадири — Соломон, Болбат, Степаненко

На 90+1-й минуте был удален Йосип Пиварич (Динамо) (грубая игра).