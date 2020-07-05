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Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо и донецкого Шахтера в поединке 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

Четвертое противостояние в рамках украинской классики между Динамо и Шахтером показало, что "горняки" не просто так сумели досрочно защитить чемпионский трофей. 100%-й успех в отчетном сезоне в матчах с наиболее принципиальным оппонентом закрепил для коллектива Каштру уверенно проведенный гостевой поединок. Шахтер подчистую выиграл первый тайм, но во второй половине встрече не обошлось без персональных ошибок Анатолия Трубина, из-за которых дончанам пришлось прилагать дополнительные усилия и выгрызать победу под занавес поединка. Встреча не обошлась без очередной победы в тренерской дуэли Луиша Каштру над Алексеем Михайличенко за счет своевременно проведенных грамотных замен.

Football.ua оценивает игру футболистов Динамо и Шахтера в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Денис Бойко — 4,5. Нервное поведение Трубина в "рамке" Шахтера объяснить можно достаточно просто, а вот к Денису Бойко, как ни крути, призму возраста равно такой же формы приложить не удастся. Одной из составляющих "Магии" успехов Динамо в очных дуэлях против дончан последних лет всегда была уверенная игра голкипера на последнем рубеже. Подобного в матче 4-го июля 2020-го года не наблюдалось, отсюда и печальный итоговый результат на табло.

Томаш Кендзера — 4,5. На фланг поляка в этой игре пришелся основной удар тактической расстановки Каштру. И если в привычном матче против Шахтера Кендзере приходилось сдерживать, в большинстве случаев, только Исмаили, то Коноплянка растягивал свою позицию настолько широко, что Томашу приходилось закрывать Евгений и Сергея Болбата одновременно. В персональной борьбе с правым защитником Динамо мало кто в УПЛ сможет посоревноваться, но, когда оппонентов на плечах у поляка становится двое и больше, сразу начинаются проблемы у всей команды.

Мохаммед Кадири — 4,0. Очередным появлением на своей "неродной" позиции с первых минут Мохаммед должен быть "благодарен" тяжелой кадровой ситуацией внутри Динамо на фоне травм и дисквалификаций. Закрыть образовавшуюся брешь может получиться раз-другой, но систематическое использование игрока на, очевидно, не подходящем для него месте образует собой то, что можно назвать обороной киевского Динамо в отчетном матче против Шахтера. И нет в такой характеристике положительных моментов.

Александр Сирота — 5,0. Дебютный матч воспитанника киевского Динамо получился лично для него достаточно успешным. Каких-либо серьезных ошибок украинец не совершил, при этом сумел отличиться голевой передачей, после которой его команда всерьез поверила в возможность набрать очки. Для первой официальной встречи за основной состав получилось очень насыщенно и продуктивно.

Йосип Пиварич — 3,5. Миколенко не смог помочь своей команде в матче против Шахтера, поэтому тренерскому штабу пришлось идти на ротацию и выпускать также настроенного на действия в атаке хорваты, с целью попросту не отдать фланг на растерзание Додо. Пиварич проиграл дуэль бразильскому оппоненту, что привело к нервам в конце матча, которые игрок решил выместить на Алане Патрике.

Сергей Сидорчук — 5,0. Опорному полузащитнику Динамо принадлежит первая голевая ошибка его команды в этой встрече. По ходу всего матча Сергей явно уступал в активности своему визави в лице Тараса Степаненко, поэтому центральная ось киевлян не шла в сравнение с аналогичной у соперников. Все три гола Шахтера родились из зоны перед штрафной Бойко, ответственность за которую, очевидно, нес Сидорчук и центральные защитники.

Георгий Цитаишвили — 5,0. В любом случае, Цыганкова должен был кто-то заменить. И очевиден выбор Михайличенко между Караваевым и Цитаишвили в пользу более креативного исполнителя. Георгию удавалось взять на себя ведущую роль во время послекарантинных товарищеских встреч и матчей УПЛ, но до полноценной замены капитана Динамо ему еще предстоит пройти не одну ступень роста.

Николай Шапаренко — 5,0. Из треугольника Динамо в центре поля было сложно выделить отдельную фигуру. Шапаренко лишь изредка подавал признаки активного участия в построении атак, а его участие в моменте с забитым мячом на таком фоне было сродни неожиданному появлению из-за угла. Хотя во втором тайме, когда киевляне попытались сыграть на кураже, Николай действительно был более заметен.

Виталий Буяльский — 4,5. Не оставил украинский полузащитник своей игрой качественного впечатления от этой встречи, однако Михайличенко к этому пришел слишком поздно, поэтому запоздал с заменой. Были в начале матча предпосылки для успешной игры Буяльского в этот вечер, вот только все они скрылись под лавиной атак Шахтера перед перерывом.

Беньямин Вербич — 5,0. От словенского полузащитника болельщики клуба и тренерский штаб ждут перехвата лидерства на футбольном поле у травмоопасного Цыганкова, однако запал Беньямина куда-то испаряется на наиболее ответственных встречах. И если в начале сезона мы говорили, что Вербичу просто не удается реализовать собственные задумки в полной мере, то под конец футбольного года на передний план вышли еще и не самые оптимальные кондиции игрока. Да, Беньямину удалось удачно подловить отскок во втором тайме в чужой штрафной, но собственного момента он так и не создал. А ведь на скамейке так и просидел до финального свистка Дуэлунд.

Назарий Русин — 3,5. Форвард Динамо не смог найти свою игру в первом тайме, так что замена в перерыве была лишь вопросом решимости Михайличенко вмешивать в ход событий. Главный тренер киевлян нашел в себе силы на такой шаг.

Карлос Де Пена — 5,5. Выход уругвайца после перерыва напрашивался сам собой. Динамо проигрывало Шахтеру в скорости принятия решений и движения мяча, что точно не было характерно для поединков между этими командами предыдущих образцов. Спортивная форма, которую Де Пена набрал после зимней паузы, уже на сборах была довольно многообещающей, и теперь Карлос идет по стопам Вербича, в отдельно взятый момент сезона становясь флагманом коллектива. В этой встрече ему удалось обеспечить лишь одно голевое действие, но и этого для Динамо по такому выступлению всей команды было вполне достаточно для выделения на общем плане футболистов в бело-синих футболках.

Александер Караваев — 4,0. Логику в действиях Алексея Михайличенко по поводу замены Цитаишвили в конце матча на Караваева понять достаточно сложно. Динамо от этой ротации точно не добавило бы в скорости, а в отсутствии четко выраженного острия атаки от привычных для Александра проходов по флангу с завершающим пасом было бы мало смысла.

Ибрагим Каргбо-младший появлялся на поле за шесть минут до конца основного времени, однако своего момента у чужих ворот отыскать так и не сумел.

Шахтер Донецк

Анатолий Трубин — 3,0. Действительно юный по голкиперским меркам исполнитель выходит на первый в своей жизни действительно ответственный поединок за клуб, воспитанником которого он является, допускает две серьезные ошибки, из-за чего его команде приходится несладко. Поздравляю, Вы только что ознакомились с кратким обзором из 1996-го года, а молодого человека в воротах итальянской Пармы в матче с португальской Виторией звали не как иначе, кроме как Джалуиджи Буффон. Пропускать голы для голкипера — нормально (у того же Буффона, если верить цифрам статистики, их практически по одному в среднем за игру во фрагментах клубной и международной карьеры), допускать ошибки — также нормально, а вот делать выводы из них — обязательно, если, конечно, есть планы на дальнейшее будущее. Да, Трубин для двух голов Динамо в этой встрече сделал чуть ли не больше, чем сами киевляне, за что получил достойную своему выступлению оценку, но пусть это будет лишь одним из неприятных эпизодов его карьеры.

Додо — 6,5. На своей стороне поля бразильский защитник отпахал в привычной манере. Скорость Додо была необходима для того, чтобы в нужный момент подловить заточенного на атаку Пиварича на позиционной ошибке. Уже в первом тайме разница между этими футболистами была заметной, но Каштру в этой встрече решил сместить акцент в пользу противоположной стороны поля, поэтому Додо нередко был вынужден играть с оглядкой на оборону, что точно нельзя было не заметить во втором тайме, хотя и гол Де Пены пришел именно из его зоны.

Витао – Николай Матвиенко — 6,5. Каштру рискнул с выходом дебютанта УПЛ в стартовом составе на принципиальный поединок и, в общем-то, не прогадал. Матвиенко и сам, порой, не оставляет однозначно положительного мнения по поводу своей игры в отдельных встречах, но осознавая ответственность за игру малоопытного партнера, выдал достаточно содержательную встречу. За бразильцем будет интересно посмотреть в дальнейшем развитии его карьеры в Украине, но отдельно взятый матч с Динамо не сможет полностью дать информацию о его готовности составить конкуренцию Бондарю.

Сергей Болбат — 6,5. Выход украинца на позиции левого защитника было сложно ожидать, хотя Каштру наигрывал Сергея в этой роли на некоторых матчах сборов. Однако даже во встрече с принципиальным соперником Болбат сумел показать такой уровень, который мог с легкостью затмить его же выступления на уже ставшим родным правом фланге обороны. Движение атаки Шахтера в первом тайме рядом с технической зоной обеспечивал именно Сергей, но после перерыва его настигло неприятное повреждение, ставшее причиной для замены.

Тарас Степаненко — 7,5. Надежный фундамент победы своей команды с капитанской повязкой на предплечье опорный полузащитник Шахтера сумел возвести чуть ли не в одиночку. Степаненко в последних очных встречах с Динамо становится чуть ли не главной угрозой для ворот киевлян. Не стал Тарас отходить от тенденции и в этот раз, положив голевое начало в рамках этой игры команд на "Олимпийском". Дальнейший ход событий только доказывал важность Степаненко для текущего Шахтера, и как тут не вспомнить подкат опорника еще в самом начале встречи внутри штрафной Трубина, который отделил одного из игроков Динамо от верного гола.

Манор Соломон — 6,0. Израильтянина в этой встрече было не так уж легко заметить на футбольном поле. На Манора сильно повлияла травма, полученная в начале сезона, после которой ему только предстоит набирать физические кондиции. Он не выпадал из общей схемы атак Шахтера, но действительно важным звеном так и не стал.

Маркос Антонио — 6,0. Бразильский полузащитник, который увенчал своим голом предыдущую встречу этих команд, которая проходила на "Олимпийском" в конце мая, в этой встрече привычно отвечал за скорость движения мяча между линиями у Шахтера. Каштру чуть ли не впервые сыграл именно в такой ротации полузащитой линии, поэтому в равной степени сложно было ожидать от игроков как слаженных действий, так и какого-либо результата.

Алан Патрик — 7,5. А вот Алан Патрик уже столько повидал в своей карьере, что ни какая ротация не станет для него в диковинку. Полузащитник Шахтера во втором тайме разыгрался настолько, что партнеры прямо по ходу матча передали ему капитанскую повязку — уж очень заметными стали перемещения Алана по полю после забитого мяча. Вдобавок, бразилец оставил соперников в меньшинстве, благодаря издевательскому финту над Шапаренко, что и спровоцировало Пиварича пойти в грубый подкат под занавес встречи.

Евгений Коноплянка — 6,5. Добротный матч от флангового украинского полузащитника заставил вспомнить его лучшие времена выступления за тогда еще днепропетровский Днепр. Коноплянка был заметен с самого начала встречи, а к своему забитому пришел через пару пристрелочных подходов. Активный левый фланг Шахтера подпитывался действиями сразу двух исполнителей с украинским паспортом, что в очередной раз показало возможности дончан в ротации без существенной потери качества. Под занавес поединка Коноплянки начало не хватать физически, да и Каштру хотел попробовать сыграть на удержание достигнутого результата.

Жуниор Мораес — 6,0. Явной угрозой воротам Бойко основной форвард дончан так и не стал, однако успел изрядно поводить за нос пару центральных оборонцев своими перемещениями в глубине атаки. Мораесу не особо давали получить мяч внутри штрафной, а ударами со средней и дальней дистанций Жуниор давно не радовал персональных болельщиков. И тут вновь ребром становится вопрос подхода к оценке его действий. С точки зрения командной модели — уверенно, с точки зрения типичного форварда — незапоминающийся матч.

Маркиньос Сиприано — 5,5. Сергею Болбату понадобилась срочная замена уже в начале второго тайма из-за полученного повреждения. В ином сценарии выход бразильского левого защитника таким уж явным не был. Сиприано заметно проще начинать игру с первых минут, чем входить в нее по ходу, что показали последние минуты, когда левый фланг Шахтера немного просел под нараставшим натиском соперников. Но в итоге Маркиньос собрался, и надежно завершил встречу.

Тайсон — 6,5. Выход седьмого номера Шахтера на концовку матча был лишь частью программы Каштру по доведению игры до логического завершения. И кто бы мог подумать, что португальский специалист вновь попадет в цель своим тренерским решением. Тайсон прекрасно вписался в начавший спадать со стороны игроков Динамо темп поединка, за счет чего дончане сделали решительный рывок, а сам бразильский футболист стал автором решающего голевого паса.

Марлос, Артем Бондаренко и Фернандо — 5,5. Три футболиста были брошены Каштру в игру с одной лишь целью — получить хоть немного игровой практики. Этим действием главный тренер Шахтера показал, что команда уже смотрит в следующий сезон (о чем свидетельствует выход Бондаренко), а также всерьез намерена пошуметь в Германии в матчах Лиги Европы УЕФА. Особо запомниться никто из этой группы не сумел, но и заметно выпасть из общего рисунка также никому не удалось.