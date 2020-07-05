Украина

Защитник рассказал о своем первом официальном матче.

Защитник киевского Динамо Александр Сирота прокомментировал свой дебютный поединок, в котором его команда проиграла Шахтеру (2:3).

"Дебют — это всегда приятно. Но играть так, как мы провели первый тайм, нельзя. Нужно с первых минут показывать такую игру, которая была у нас во втором тайме. Если бы мы так начали, думаю, все было бы в наших руках и мы могли бы выиграть".

"Пропущенные голы? Для этого есть теория, будем смотреть, тренеры все расскажут. Для нас теперь главное — финал Кубка Украины, который состоится через несколько дней. Сейчас забываем игру с Шахтером”, все мысли — только о финале".

"Мы знаем, что вместо Цыганкова может сыграть Цитаишвили, у нас хорошая конкуренция. Каждый игрок, который выходит на поле, хочет доказать, прежде всего, себе, что он этого достоин и не просто так оказался в стартовом составе", — сказал Сирота официальному сайту клуба.

Ранее о дерби против дончан поведал крайний полузащитник киевлян Беньямин Вербич.