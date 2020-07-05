Украина

Футболист днепрян прокомментировал последние поражения команды.

Защитник Днепра-1 Андрей Цуриков оценил выступления команды накануне встречи с Олимпиком.

"Мы и сами не ожидали, что можем проиграть два матча подряд, тем более, что по самой игре мы ни в чем не уступали оппонентам и даже выглядели лучше соперников. Но так сложилась ситуация, и, на мой взгляд, с ней надо будет достойно выйти – нужно выиграть все оставшиеся матчи, и тогда у нас уже проблем не будет.

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Мне кажется, что главная причина этих двух поражений в нереализации собственных моментов. В основном у нас все в порядке, остается только забивать голы", – рассказал Цуриков в интервью официальному сайту клуба.

Матч Олимпик – Днепр-1 в 29-м туре УПЛ состоится в Киеве в воскресенье, 5 июля, и начнется в 19:30.