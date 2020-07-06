Украина

Гостивые матчи против Мариуполя всегда оказываются сложными для легионера Динамо.

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич рассказал, какой клуб считает самым неудобным соперником. Несмотря на неудачную серию с Шахтером в рамках украинской Премьер-лиги, 26-летний словенский футболист выделил матчи против Мариуполя.

"Самый неудобный соперник — Мариуполь. С ними всегда тяжело играть. Да, я часто забиваю им, но это очень тяжелый выезд, потому что надо лететь, ехать туда-сюда. С Мариуполем всегда тяжелые матчи", — заявил Вербич в интервью видеожурналу Yellow.

Напомним, киевское Динамо занимает третью строчку в украинской Премьер-лиги, уступая по дополнительным показателям черниговской Десне. Подопечные Алексея Михайличенко набрали 55 очков в 29 турах.