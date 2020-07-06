Украина

Защитник Десны получил награду за оформленный дубль в матче против Колоса (5:1).

Крайний защитник Десны Денис Фаворов стал лучшим футболистом 29-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

29-летний украинец заслужил данную награду благодаря дублю, который он оформил в ворота ковалевского Колоса и помог своей команде добыть разгромную победу со счетом 5:1.

Отметим, что по итогам голосования среди экспертов Фаворов опередил полузащитника донецкого Шахтера Алана Патрика.

Посмотреть видео дубля Дениса Фаворова вы можете в обзоре матча Десна — Колос на Football.ua. Отметим, что лучшим тренером 29-го тура стал наставник Десны Александр Рябоконь.